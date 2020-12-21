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Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает внимательно отслеживать ситуацию с британским штаммом коронавируса. Однако об экстренном закрытии границ с Англией речи пока не идет.
По словам Пескова, вопросом о прекращении авиасообщения должен заниматься правительственный оперативный штаб, пишет РИА "Новости".
"Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб", – отметил госдеятель.
На данный момент самолеты продолжают летать из Москвы в Лондон, передает телеканал "360".
Напомним, ранее появилась информация, что в Великобритании бушует мутировавший вирус, который гораздо опаснее COVID-19. В связи с этим десятки стран приняли решение закрыться от Англии.
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