В Кремле высказались о ситуации с мутацией COVID-19 в Великобритании

Закрывать границы с Англией пока не планируют

Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает внимательно отслеживать ситуацию с британским штаммом коронавируса. Однако об экстренном закрытии границ с Англией речи пока не идет.

По словам Пескова, вопросом о прекращении авиасообщения должен заниматься правительственный оперативный штаб, пишет РИА "Новости".

"Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб", – отметил госдеятель.

На данный момент самолеты продолжают летать из Москвы в Лондон, передает телеканал "360"

Напомним, ранее появилась информация, что в Великобритании бушует мутировавший вирус, который гораздо опаснее COVID-19. В связи с этим десятки стран приняли решение закрыться от Англии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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