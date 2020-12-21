В регионе выявлено более 4,5 тысячи случаев

Подмосковные города Красногорск и Щелково заняли лидирующие позиции по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье за прошедший день. За сутки в городах прирост составил 116 и 107 выявленных зараженных соответственно.

Следом расположились Домодедово (99), Мытищи (93) и Королев (89), передает интернет-портал "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, в регионе зарегистрировано 4 576 новых случаев, 1523 зараженных выявили за прошедший день, передает телеграм-канал "Коронавирус. Мособлштаб".