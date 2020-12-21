Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
693 новости
Подмосковные города Красногорск и Щелково заняли лидирующие позиции по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье за прошедший день. За сутки в городах прирост составил 116 и 107 выявленных зараженных соответственно.
Следом расположились Домодедово (99), Мытищи (93) и Королев (89), передает интернет-портал "Подмосковье Сегодня".
Согласно приведенным данным, в регионе зарегистрировано 4 576 новых случаев, 1523 зараженных выявили за прошедший день, передает телеграм-канал "Коронавирус. Мособлштаб".
Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях
Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости