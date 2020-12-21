Названы города Подмосковья с наибольшим числом зараженных COVID-19

продолжениеЗакрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России
В регионе выявлено более 4,5 тысячи случаев

Подмосковные города Красногорск и Щелково заняли лидирующие позиции по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье за прошедший день. За сутки в городах прирост составил 116 и 107 выявленных зараженных соответственно.

Следом расположились Домодедово (99), Мытищи (93) и Королев (89), передает интернет-портал "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, в регионе зарегистрировано 4 576 новых случаев, 1523 зараженных выявили за прошедший день, передает телеграм-канал "Коронавирус. Мособлштаб".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей