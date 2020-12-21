Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Новость о том, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса шокировала мировое сообщество. Экс-заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов спрогнозировал скорое появление мутировавшего вируса в России.

Так, по словам вирусолога, из-за того, что граждане Великобритании и РФ "ездят туда-обратно", нельзя исключать риск того, что новый штамм COVID-19 уже завезен на территорию нашей страны.

"Ему нужно какое-то время, чтобы накопиться, а потом он рванёт. Значит, будет больше заболевших, больше нагрузки на медиков", – заявил специалист.

Чепурнов отметил, что штамм имеет преимущество над уже известным, поскольку обладает большей летучестью и, вероятно, будет размножается быстрее.

"Это обязательное биологическое свойство, и от него никуда не денешься. Остается только надеяться, что у него нет худшей патогенности", – поделился Чепурнов с RT.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации с новым штаммом коронавируса. В частности, россиянам запретили летать в Британию. Новое ограничение вступит в силу в полночь 22 декабря.