Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Новость о том, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса шокировала мировое сообщество. Экс-заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов спрогнозировал скорое появление мутировавшего вируса в России. 

Так, по словам вирусолога, из-за того, что граждане Великобритании и РФ "ездят туда-обратно", нельзя исключать риск того, что новый штамм COVID-19 уже завезен на территорию нашей страны.

"Ему нужно какое-то время, чтобы накопиться, а потом он рванёт. Значит, будет больше заболевших, больше нагрузки на медиков", – заявил специалист. 

Чепурнов отметил, что штамм имеет преимущество над уже известным, поскольку обладает большей летучестью и, вероятно, будет размножается быстрее. 

"Это обязательное биологическое свойство, и от него никуда не денешься. Остается только надеяться, что у него нет худшей патогенности", – поделился Чепурнов с RT. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации с новым штаммом коронавируса. В частности, россиянам запретили летать в Британию. Новое ограничение вступит в силу в полночь 22 декабря. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Видимо , очень скоро ''господам из Парижа'' (то бишь Кремля) придется подумать как правильно ответить на вопрос о том как так случилось что из самой непримиримой и агрессивной страны НАТО , откровенно вражеской для России страны , был завезен ''новый штамм заразы'' и почему Россия последней из стран Европы закрыла сообщение с этим тифозным ВеликоОстровом....... И правда - почему ?
Гость
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Закудахтали, хватай мешки- вокзал отходит! Нормально все будет,закрыли границу
Лабуд-44
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''...из-за того, что граждане Великобритании и РФ "ездят туда-обратно", нельзя исключать риск того, что...'' - сразу же вопрос : ПОЧЕМУ ? Почему в условиях новой / старой холодной войны существует такой интенсивности движение в это вражеское государство и из него ?! Почему в условиях эпидемии и почти-войны до сих пор не опущен железный занавес ?! Не буду развивать тему и называть фамилии чтобы не навлечь гнев модератора и блокировку... Все и так понимают в чем проблема...
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