Названо преимущество женщин перед COVID-19

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Меньше всего шансов на тяжелое течение коронавирусной инфекции у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. На это влияет активная выработка женских половых гормонов. Об этом сообщил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.
Специалист в беседе с News.ru объяснил, что благодаря эстрогену организму удается более эффективно поддерживать эластичность сосудов, из-за чего кровь слабее загущается. Благодаря такой способности течение заболевания облегчается.
У мужчин же ситуация противоположная. Тестостерон – основной мужской половой гормон, – "склеивает" кровяные клетки, а в случае заражения ситуация ухудшается, передает телеканал "360". В свою очередь это может приводить к образованию тромбов значительно чаще, чем у женщин.
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