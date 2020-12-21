Названо преимущество женщин перед COVID-19

По словам специалиста, особенности женского организма лучше противодействуют заражению

Меньше всего шансов на тяжелое течение коронавирусной инфекции у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. На это влияет активная выработка женских половых гормонов. Об этом сообщил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. 

Специалист в беседе с News.ru объяснил, что благодаря эстрогену организму удается более эффективно поддерживать эластичность сосудов, из-за чего кровь слабее загущается. Благодаря такой способности течение заболевания облегчается. 

У мужчин же ситуация противоположная. Тестостерон – основной мужской половой гормон, – "склеивает" кровяные клетки, а в случае заражения ситуация ухудшается, передает телеканал "360". В свою очередь это может приводить к образованию тромбов значительно чаще, чем у женщин. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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