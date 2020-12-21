Сделать прививку от COVID-19 теперь смогут сотрудники промышленности, энергетики и СМИ

Теперь сделать прививку от коронавируса смогут работники сфер транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Власти считают, что хоть и принятые ограничительные меры результативны, остановить масштабное распространение инфекции можно лишь путем вакцинации. Именно поэтому было принято решение расширить список тех категорий граждан, которые имеют первоочередное право на прививку.

Жителей Москвы проинформируют о такой возможности, в частности, с помощью смс-уведомлений. Однако подчеркивается, что получение подобного приглашения не означает, что вакцинация обязательна. Все прививки делаются только на добровольной основе, сообщает портал mos.ru.

На закупку 1,5 миллионов доз вакцины было выделено 3,9 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется потратить еще 10 миллиардов рублей.

К слову, в городе созданы все необходимые условия для проведения вакцинации. Так, в Москве было развернуто 70 прививочных пунктов. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса. Пройти вакцинацию смогут все жители столицы в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к московской поликлинике. О старте вакцинации россиян старше 60 лет власти пообещали сообщить в ближайшее время.

Записаться на вакцинацию можно через порталы "Госуслуги", Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", по телефону или же обратиться в информационные киоски в поликлиниках.