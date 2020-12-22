Cвежая статистика по коронавирусу в России на 22 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 22 декабря
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Больных не становится меньше, жертв в нашей стране - почти 52 тысячи

Количество зараженных в России увеличилось на 28 776. И в итоге достигло 2 906 503 человек.

В Москве за сутки инфекцию из Китая обнаружили у 7 237 жителей. Также диагноз "COVID-19" поставили еще 3 760 горожанам в Петербурге. В Московской области тесты на коронавирус 1 498 человек дали положительный результат.

Умерли за сутки 561 зараженный житель нашей страны. За все время пандемии не стало 51 912 россиян.

Избавились от COVID-19 за последний день 24 158 человек. С начала пандемии выздоровели 2 319 520 ранее инфицированных, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне Москва стала рекордсменкой по тестированию на COVID-19. Жители столицы получили больше миллиона сообщений с результатами проверки на инфекцию.

Также в Белокаменной расширили список на вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку теперь смогут работники сфер транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.    

Полина ДОРОЖКИНА

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