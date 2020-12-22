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Количество зараженных в России увеличилось на 28 776. И в итоге достигло 2 906 503 человек.
В Москве за сутки инфекцию из Китая обнаружили у 7 237 жителей. Также диагноз "COVID-19" поставили еще 3 760 горожанам в Петербурге. В Московской области тесты на коронавирус 1 498 человек дали положительный результат.
Умерли за сутки 561 зараженный житель нашей страны. За все время пандемии не стало 51 912 россиян.
Избавились от COVID-19 за последний день 24 158 человек. С начала пандемии выздоровели 2 319 520 ранее инфицированных, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне Москва стала рекордсменкой по тестированию на COVID-19. Жители столицы получили больше миллиона сообщений с результатами проверки на инфекцию.
Также в
Белокаменной расширили список на
вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку теперь смогут работники сфер транспорта, энергетики,
промышленности и СМИ.
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