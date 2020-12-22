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Минимум – через пять, максимум – через семь лет коронавирус станет еще заразнее, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Подцепить COVID-19 будет легче. Зато осложнений при этом окажется меньше, чем теперь, добавил медик.
Это связано с постоянной мутацией вирусов. У инфекции из Китая разновидности не такие выраженные и значительные, однако они меняют ее свойства, чтобы она выжила и не погубила носителя, отметил специалист в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
COVID-19 через пять – семь лет обязательно изменится и станет передаваться от одного человека к другому намного быстрее. Однако тяжелых последствий, как отмечает телеканал "360", будет вызвать немного.
Похожая ситуация наблюдается в Великобритании. Заразность распространяющейся там разновидности коронавируса сильнее на 70%. Но данных о более тяжелом течении вызванного ею заболевания нет, передает РИА ФАН.
Ранее предполагалось, что новый штамм COVID-19 уже завезен в Россию. Это могло произойти из-за того, что граждане Британии и нашей страны "ездят туда – обратно".
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