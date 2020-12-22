Политолог объяснил страх Зеленского перед российской вакциной

Политолог объяснил страх Зеленского перед российской вакциной
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Загнанный в угол украинский президент запаниковал

Боязнь президента Украины Владимира Зеленского перед возможными поставками российской вакцины против коронавирусной инфекции вызвана тем, что Москва может завладеть умами местного населения, подняв свой рейтинг. Такое мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник.

Ранее Зеленский дал интервью The New York Times, в котором заявил о том, что Кремль может устроить со своей вакциной информационную войну, навязывая препарат населению Незалежной. По словам главы государства, к этой проблеме стоит привлечь Соединенные Штаты.

Политолог уверен, что таким образом президент шантажировал Белый дом Россией – если последняя выразит готовность предоставить украинской стороне бесплатные партии препарата, то станет лидировать в общественном мнении Незалежной. Именно в этом кроются главные опасения Зеленского и его окружения.

Бортник напомнил "Украине.ру", что интервью Зеленский дал после проведения американских выборов. Вашингтон довольно негативно относится к украинскому олигархату из-за влиятельности в пределах Украины, что мешает Штатам заниматься реализацией своих интересов на территории Незалежной. А сам украинский лидер просто прошелся по этой теме, чтобы наработать себе очки перед западными "партнерами", выразив готовность бороться с олигархами, против которых на деле же не принимает никаких мер.

По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, Киев отказался от сотрудничества с РФ по вакцине из-за прямого запрета Вашингтона.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Старый пенс
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Я же говорю: ДУРДОм.
Гость
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Ой, оказывается у этой вакцины побочный эффект есть - она может мозги править русофобам. Вот чего Зе и иже с ним бояцца.
Проходящий мимо
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Фраза "если последняя выразит готовность предоставить украинской стороне бесплатные партии препарата" - просто умиляет....
Гость
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Сдохните укродебилы! Зеля-пропеллер рулит!
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