Главврач Коммунарки предупредил о третьей волне коронавируса

Таковы механизмы эпидемии

После второй волны коронавируса Россия столкнется и с третьей. Так считает главный врач Коммунарки Денис Проценко.

По его словам, то же самое происходило во время предыдущих эпидемий, например, испанки. Все три волны приходились на весну и осень, когда традиционно происходит вспышка заболеваемости различных недугов. 

Проценко также рассказал "Российской газете", что сейчас, в отличие от ситуации весной, в больницы кладут лишь тяжелых пациентов с COVID-19.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцам напомнили о судьбе Японии после призывов взорвать Крымский мост

Незалежная рискует нарваться на разрушительные действия российской стороны

Взорвать Крымский мост: украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс

Киеву необходимо пойти военным путем, заявил он

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей