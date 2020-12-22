Таковы механизмы эпидемии

После второй волны коронавируса Россия столкнется и с третьей. Так считает главный врач Коммунарки Денис Проценко.

По его словам, то же самое происходило во время предыдущих эпидемий, например, испанки. Все три волны приходились на весну и осень, когда традиционно происходит вспышка заболеваемости различных недугов.

Проценко также рассказал "Российской газете", что сейчас, в отличие от ситуации весной, в больницы кладут лишь тяжелых пациентов с COVID-19.