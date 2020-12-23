В борьбе с инфекцией в нашей стране есть и победы – вылечились 2 343 967 человек, и поражения – умерли 52 461

Только за сутки заразились 27 250 россиян. Всего на сегодняшний день COVID-19 обнаружили у 2 933 753 жителей, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Москва по-прежнему возглавляет печальный рейтинг – оказались инфицированы 5 652 ее жителя. Второе место в списке занимает Санкт-Петербург, где заболели 3 749 горожан. В Подмосковье тесты на коронавирус 1 540 человек дали положительный результат.

В течение последнего дня в нашей стране ушли из жизни 549 зараженных. С начала пандемии скончались 52 461 россиянин.

Излечились от инфекции 24 447 человек. Выздоровели, по данным Оперштаба, 2 343 967 пациентов, ранее подцепивших COVID-19.

Накануне главврач Коммунарки сказал, что после второй волны коронавируса в России ожидается третья. То же самое было во время предыдущих эпидемий – весной и осенью традиционно происходит вспышка различных болезней.

Как стало известно ранее, через пять – семь лет COVID-19 станет намного заразнее, при этом осложнений у инфицированных окажется значительно меньше.