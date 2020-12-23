Cвежая статистика по коронавирусу в России на 23 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 23 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
В борьбе с инфекцией в нашей стране есть и победы – вылечились 2 343 967 человек, и поражения – умерли 52 461

Только за сутки заразились 27 250 россиян. Всего на сегодняшний день COVID-19 обнаружили у 2 933 753 жителей, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Москва по-прежнему возглавляет печальный рейтинг – оказались инфицированы 5 652 ее жителя. Второе место в списке занимает Санкт-Петербург, где заболели 3 749 горожан. В Подмосковье тесты на коронавирус 1 540 человек дали положительный результат.

В течение последнего дня в нашей стране ушли из жизни 549 зараженных. С начала пандемии скончались 52 461 россиянин.

Излечились от инфекции 24 447 человек. Выздоровели, по данным Оперштаба, 2 343 967 пациентов, ранее подцепивших COVID-19.

Накануне главврач Коммунарки сказал, что после второй волны коронавируса в России ожидается  третья. То же самое было во время предыдущих эпидемий – весной и осенью традиционно происходит вспышка различных болезней.

Как стало известно ранее, через пять – семь лет COVID-19 станет намного заразнее, при этом осложнений у инфицированных окажется значительно меньше.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Почему укладка "Северного потока-2" идет ускоренными темпами - эксперт

На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей