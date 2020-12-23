На возникновение штаммов влияют методы лечения

Закрытие границ между странами не остановит распространения новых видов COVID-19. Такое мнение выразила биолог Анча Баранова.

Подобные меры не дадут нужного эффекта. На возникновение штаммов коронавируса влияют не ограничения, а лечение заболевания, рассказала специалист.

И добавила, что даже если закрыть все границы и изолировать зараженных, ничего не изменится. Инфекция развивается стремительнее не в природе, а в больницах, пояснила биолог РИА "Новости".

Использование антивирусных препаратов, помогает мутации COVID-19. После применения содержащей антитела плазмы сильные штаммы могут не только выжить, но и распространиться, отметила Бачанова, передает "Свободная пресса".

Поэтому необходимо пристально наблюдать за теми больными, что лечатся долго. Их следует не отправлять домой, если тест на COVID-19 дал положительный результат, а продолжать лечить, цитирует специалиста телеканал "360".

Накануне в полночь из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Британии на неделю было закрыто авиасообщение между Россией и этой страной. Это сделано с целью не допустить распространения появившейся в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса по территории РФ.