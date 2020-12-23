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В связи с пандемией коронавируса в Крыму объявили досрочные каникулы. На новогодние праздники школьники уйдут уже 28 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Решение было принято совместно с Роспотребнадзором и Министерством образования полуострова. Так, пятница 25 декабря станет последним учебным днем в году, написал Сергей Аксенов в "Фейсбук".
Дату окончания новогодних каникул глава Крыма пока не озвучил.
Напомним, что эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему непростая. За минувшие сутки коронавирусом заразились 27 250 жителей нашей страны. Кроме того, появились и новые мутации, от которых не убережет даже закрытие границ.
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