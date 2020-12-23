Последний учебный день состоится в эту пятницу

В связи с пандемией коронавируса в Крыму объявили досрочные каникулы. На новогодние праздники школьники уйдут уже 28 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Решение было принято совместно с Роспотребнадзором и Министерством образования полуострова. Так, пятница 25 декабря станет последним учебным днем в году, написал Сергей Аксенов в "Фейсбук".

Дату окончания новогодних каникул глава Крыма пока не озвучил.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему непростая. За минувшие сутки коронавирусом заразились 27 250 жителей нашей страны. Кроме того, появились и новые мутации, от которых не убережет даже закрытие границ.