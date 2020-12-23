В столице пообещали смягчить карантинные меры, как только число заболевших уменьшится

Власти Москвы не планируют ужесточать уже существующие меры по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, снять ограничения в ближайшее время тоже не выйдет, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, московская система здравоохранения справляется с нагрузкой, а число заболевших остается ровным. При этом Ефимов пообещал, что если ситуация с коронавирусом начнет улучшаться, то карантинные меры власти города будут тут же смягчать, передает РИА "Новости".

Напомним, что к утру 23 декабря в Москве выявили 5 652 новых случаев COVID-19. По мнению специалистов, самой эффективной защитой от болезни является вакцина, поэтому запись тех, кто может сделать прививку в первую очередь, расширили.