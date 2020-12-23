Заммэра Москвы высказался об отмене ограничений по коронавирусу

В столице пообещали смягчить карантинные меры, как только число заболевших уменьшится

Власти Москвы не планируют ужесточать уже существующие меры по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, снять ограничения в ближайшее время тоже не выйдет, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, московская система здравоохранения справляется с нагрузкой, а число заболевших остается ровным. При этом Ефимов пообещал, что если ситуация с коронавирусом начнет улучшаться, то карантинные меры власти города будут тут же смягчать, передает РИА "Новости".

Напомним, что к утру 23 декабря в Москве выявили 5 652 новых случаев COVID-19. По мнению специалистов, самой эффективной защитой от болезни является вакцина, поэтому запись тех, кто может сделать прививку в первую очередь, расширили.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему укладка "Северного потока-2" идет ускоренными темпами - эксперт

На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей