"НИАРМЕДИК" поддержала ведущих борьбу с коронавирусом врачей

"НИАРМЕДИК" поддержала ведущих борьбу с коронавирусом врачей
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Компания предоставила больницам 260 тысяч упаковок "Кагоцела"

"НИАРМЕДИК" решила поддержать врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом. Фармацевтическая компания бесплатно предоставила противовирусный препарат "Кагоцел" 362 учреждениям здравоохранения по всей России. 

Таким образом "НИАРМЕДИК" помогает российским медикам укрепить их иммунитет и избежать заражения вирусными инфекциями. Всего было предоставлено около 260 тысяч упаковок препарата, которые разослали в больницы и поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга и другим городам во всех федеральных округах России.

Напомним, что "Кагоцел" относится к препаратам, которые стимулируют выработку организмом собственных интерферонов – белков, которые блокируют развитие болезнетворных вирусов. 

Применение такого рода лекарств входит в клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Также их применение рекомендовано в качестве профилактики и лечения коронавирусной инфекции. 

Врачи с благодарностью приняли лекарства и высоко оценили инициативу поддержать их в столь непростое время.

Юлия МИХАЙЛОВА

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