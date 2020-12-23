Закрытие границ может не сдержать распространение инфекции

Сообщение о том, что в Великобритании был найден новый штамм коронавируса, заставило мировое сообщество содрогнуться. Многие страны приняли экстренное решение изолироваться от Соединенного королевства, прекратив авиа– и железнодорожное сообщение и закрыв границы. Однако кажется, что принятые меры лишь на время сдержат распространение мутировавшей инфекции, поскольку число стран, где был выявлен штамм, с каждым днем увеличивается.

Страны, где нашли новый штамм коронавируса:

Великобритания Дания Нидерланды Австралия ЮАР Бразилия Малайзия Китай (Инфекцию выявили у прибывших из Великобритании студентов)

Подробности о новой мутации коронавируса:

Врачи, отвечая на вопрос, чем опасен новый штамм коронавируса, заявляют, что его заразность на 70% выше, чем у ранее известной формы инфекции. Также вирус демонстрирует более высокий уровень заражения среди детей.

Однако пока неизвестно, повышает ли новый штамм уровень смертности, и как он влияет на вакцины и методы лечения. Но подчеркивается, что уже разработанные лекарства будут защищать и от мутировавшего вируса.

Как только стало известно о новом штамме COVID-19, тут же страны ЕС приняли решение и закрытии транспортное сообщения с Британией. Ситуация обострилась и в самой Великобритании. Так, жители Лондона заполонили крупнейшие железнодорожные вокзалы, желая поскорее покинуть город.

Известие о мутировавшем вирусе отразилось на экономике. Штамм обвалил мировые фондовые индексы Германии, Великобритании, Испании, Италии, Франции сразу на несколько процентов.

При этом врачи уверяют, что закрытие границ не спасет от распространения новых версий вируса. Более того, не исключено, что через 5-7 лет вирус станет в разы заразнее.