Попова объявила об изменении эпидситуации в России

Пока расслабляться на этот счет не советуют

Анна Попова заявила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусом. 

"Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам", – приводит ее слова РИА "Новости". 

Однако она отметила, что при этом ситуация в различных регионах неоднородная. В 77 муниципалитетах показатель заболеваемости инфекцией опустился ниже 1. Это является признаком того, что эпидситуация в стране улучшается. 

Подробнее о коронавирусе в России в материале "Утро.ру". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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