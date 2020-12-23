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Анна Попова заявила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусом.
"Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам", – приводит ее слова РИА "Новости".
Однако она отметила, что при этом ситуация в различных регионах неоднородная. В 77 муниципалитетах показатель заболеваемости инфекцией опустился ниже 1. Это является признаком того, что эпидситуация в стране улучшается.
Подробнее о коронавирусе в России в материале "Утро.ру".
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