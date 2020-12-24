Еще один медик оказался в больнице после вакцинации от коронавируса

У врача началась сильная аллергия на препарат

В Нью-Йорке медработника госпитализировали после прививки от коронавируса препаратом компании Pfizer. Как сообщили СМИ, у него началась сильная аллергическая реакция.

Сейчас врач находится в стабильном состоянии. Сколько времени прошло с момента вакцинации, пока неизвестно, пишет Newsweek.

По словам официальных лиц, это первый случай в городе с подобной реакцией на вакцину, передает "Общественная служба новостей".

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов ранее предупреждал, что препарат Pfizer может быть опасен, так как создан по малоизвестным методикам, сообщает телеканал "360".

Напомним, что неделю назад с аллергией после вакцинации забрали в больницу еще одного американского медработника.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Дания поставила ультиматум для продолжения строительства "Северного потока - 2"

Оператор трубопровода обязан выполнить требование Копенгагена

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей