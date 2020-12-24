У врача началась сильная аллергия на препарат

В Нью-Йорке медработника госпитализировали после прививки от коронавируса препаратом компании Pfizer. Как сообщили СМИ, у него началась сильная аллергическая реакция.

Сейчас врач находится в стабильном состоянии. Сколько времени прошло с момента вакцинации, пока неизвестно, пишет Newsweek.

По словам официальных лиц, это первый случай в городе с подобной реакцией на вакцину, передает "Общественная служба новостей".

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов ранее предупреждал, что препарат Pfizer может быть опасен, так как создан по малоизвестным методикам, сообщает телеканал "360".

Напомним, что неделю назад с аллергией после вакцинации забрали в больницу еще одного американского медработника.