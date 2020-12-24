Сразу два рекорда: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 декабря

Сразу два рекорда: свежая статистика по коронавирусу в России на 24 декабря
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
Вторая волна COVID-19 набирает обороты: еще 635 жертв

Согласно новым данным о текущей эпидемиологической ситуации Операштаба по борьбе с коронавирусом, за день в нашей стране выявили 29 935 инфицированных, что стало рекордным значением. С начала пандемии заболели 2 963 688 россиян.

В Москве за сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 8 203 человек. Заразились еще 3 756 горожан в Санкт-Петербурге. А в Московской области инфекцию обнаружили у 1 358 жителей.

Только за день от коронавируса умерли 635 россиян – второй рекорд за сутки. За весь период эпидемии не стало уже 53 096 жителей нашей страны.

С помощью медиков и самостоятельно избавились от COVID-19 за сутки 24 447 человек. Всего, как передает Оперштаб, излечились 2 370 857 граждан РФ.

Накануне были названы страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса. Это Австралия, Бразилия, Великобритания, Дания, Китай, Малайзия, Нидерланды и ЮАР.

Также сообщалось, что в России наблюдается замедление роста заражения коронавирусом. Однако ситуация в разных регионах неоднородная.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

2021 год встретит россиян новыми ограничениями

Запреты вступят в силу уже с января

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей