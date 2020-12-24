Вторая волна COVID-19 набирает обороты: еще 635 жертв

Согласно новым данным о текущей эпидемиологической ситуации Операштаба по борьбе с коронавирусом, за день в нашей стране выявили 29 935 инфицированных, что стало рекордным значением. С начала пандемии заболели 2 963 688 россиян.

В Москве за сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 8 203 человек. Заразились еще 3 756 горожан в Санкт-Петербурге. А в Московской области инфекцию обнаружили у 1 358 жителей.

Только за день от коронавируса умерли 635 россиян – второй рекорд за сутки. За весь период эпидемии не стало уже 53 096 жителей нашей страны.

С помощью медиков и самостоятельно избавились от COVID-19 за сутки 24 447 человек. Всего, как передает Оперштаб, излечились 2 370 857 граждан РФ.

Накануне были названы страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса. Это Австралия, Бразилия, Великобритания, Дания, Китай, Малайзия, Нидерланды и ЮАР.

Также сообщалось, что в России наблюдается замедление роста заражения коронавирусом. Однако ситуация в разных регионах неоднородная.