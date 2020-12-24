Названы роковые ошибки при лечении коронавируса на дому

Бездумный прием антибиотиков приводит к большим проблемам

Занимаясь лечением коронавируса на дому, россияне допускают "море" ошибок, которые для многих становятся роковыми. Об этом рассказал главврач московской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Инфицированные, которые отказываются от госпитализации, бездумно принимают антибиотики. Это приводит к большим проблемам, сообщил работающий в "красной зоне" анестезиолог и реаниматолог Алок Мишра. И добавил, что в последнее время ему все чаще приходится спасать именно таких пациентов.

Неверный подбор препаратов – самая опасная ошибка при лечении COVID-19, прокомментировал это заявление коллеги Мясников в разговоре с корреспондентом "Царьграда". По его словам, промахи в лечении случаются не от незнания, а от того, что все слишком много знают, а рекомендации меняются.

В частности, сочетание лекарств, применяемых для лечения СПИДа, как выяснилось, не эффективно. Эти вещества оказались пустышками, отметил Мясников, передает телеканал "360".

Рассчитывать на победу над коронавирусом можно только после вакцинации. А чтобы болезнь проходила в более легкой форме, зараженным желательно принимать витамин D, недостаток которого приводит к тяжелой форме недуга, вызванного COVID-19, приводит мнение доктора URA.RU.

Тем временем в России поставлено два неутешительных рекорда. За последние сутки в нашей стране выявлены 29 935 инфицированных, а скончались 635 жителей.

Полина ДОРОЖКИНА

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