Солдатам поручили на полуострове важную миссию

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал развернуть два ковидных госпиталя в Крыму. Их поставят в Ялте и Симферополе.

Для этого из Ростова-на-Дону перебросили медицинский отряд специального назначения с помощью самолетов военно-транспортной авиации Минобороны РФ, пишет РИА "Новости".

Три самолета Ил-76 доставят 100 военных и около 100 тонн специальных принадлежностей для оборудования госпиталей. Часть солдат уже прибыла на место и начала работы по развертыванию.

Решение о необходимости создания ковидных госпитале в республике приняли из-за неблагоприятной эпидситуации. Всего там выявлено 6175 случаев заражения, из которых 81 лишь за последние сутки.