Прибытие российских военных в Крым засняли на видео

Солдатам поручили на полуострове важную миссию

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал развернуть два ковидных госпиталя в Крыму. Их поставят в Ялте и Симферополе. 

Для этого из Ростова-на-Дону перебросили медицинский отряд специального назначения с помощью самолетов военно-транспортной авиации Минобороны РФ, пишет РИА "Новости". 

Три самолета Ил-76 доставят 100 военных и около 100 тонн специальных принадлежностей для оборудования госпиталей. Часть солдат уже прибыла на место и начала работы по развертыванию. 

Решение о необходимости создания ковидных госпитале в республике приняли из-за неблагоприятной эпидситуации. Всего там выявлено 6175 случаев заражения, из которых 81 лишь за последние сутки.

Евгения НАГОРСКАЯ

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