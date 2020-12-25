Число жертв инфекции из Китая в нашей стране выросло на 563 человека

COVID-19 продолжает распространяться. За сутки в 85 регионах выявлено 29 018 зараженных. В течение эпидемии, по новым данным о текущей эпидемиологической ситуации Операштаба по борьбе с коронавирусом, обнаружены 2 398 254 инфицированных. С начала пандемии заболели россиян.

В Москве за сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 7 315 человек. Заразились еще 3 751 горожанин в Санкт-Петербурге. А в Московской области инфекцию обнаружили у 1 576 жителей.

Только за день от коронавируса умерли 563 россиян. За весь период эпидемии не стало 53 659 жителей нашей страны.

С помощью медиков и самостоятельно избавились от COVID-19 за сутки 27 397 человек. Всего, как передает Оперштаб, излечились 2 398 254 гражданина РФ.

С 28 декабря записаться на вакцинацию от коронавируса смогут новые категории жителей Москвы. Принимаются заявки от сотрудников предприятий общественного питания, спорта и ЖКХ, услуга также будет доступна тем, кто трудится в полиции, прокуратуре, судах и других инстанциях.

Накануне в столице был установлен новый антирекорд по COVID-19. Впервые количество инфицированных за день превысило восьмитысячный рубеж.

