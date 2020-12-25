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После Новогго года в России может резко увеличиться число зараженных COVID-19. Со второй недели января инфицированных может прибавляться по 40 тысяч за день, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Рост количества заболевших на 30 тысяч в сутки произойдет наверняка. Затем все будет зависеть от действий жителей нашей страны, рассказал медик РИА "Новости".
И добавил, что безответственное поведение – массовые скопления, контакты, несоблюдение советов Главного санитарного ведомства – приведет к ухудшению ситуации.
Однако при условии серьезного отношения к установленным карантином правилам обстановка с пандемией будет лучше. И показатели по заболеваемости, отмечает RT, останутся прежними.
Накануне в России было установлено два неутешительных рекорда по COVID-19. Число зараженных за сутки достигло без малого 30 тысяч, а в Москве – поднялось выше 8 тысяч.
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