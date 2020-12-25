По 40 тысяч больных в сутки: после Нового года ситуация с COVID-19 ухудшится - врач

продолжениеCвежая статистика по коронавирусу в России на 25 декабря
Из-за безответственного поведения пострадают намного больше жителей страны

После Новогго года в России может резко увеличиться число зараженных COVID-19. Со второй недели января инфицированных может прибавляться по 40 тысяч за день, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Рост количества заболевших на 30 тысяч в сутки произойдет наверняка. Затем все будет зависеть от действий жителей нашей страны, рассказал медик РИА "Новости".

И добавил, что безответственное поведение – массовые скопления, контакты, несоблюдение советов Главного санитарного ведомства – приведет к ухудшению ситуации.

Однако при условии серьезного отношения к установленным карантином правилам обстановка с пандемией будет лучше. И показатели по заболеваемости, отмечает RT, останутся прежними.

Накануне в России было установлено два неутешительных рекорда по COVID-19. Число зараженных за сутки достигло без малого 30 тысяч, а в Москве – поднялось выше 8 тысяч.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Виноват Вашингтон: посольство РФ резко ответило на статью в американском СМИ

Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей

Трубоукладчик "Фортуна" остановил строительство "Северного потока -2"

Судно успело отработать на объекте две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей