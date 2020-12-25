Препарат оказался нужней на родине

Поставки "Авифавира" за границу приостановленны. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Напомним, "Авифавир" был разработан на основе фавипиравира и стал третьим лекарством, который одобрили в России для амбулаторного лечения коронавируса.

Позже компания-производитель заявила, что удвоит производство препарата до 200 тысяч упаковок в месяц, часть из которых пошла на продажу за рубеж – к примеру, в Болгарию, Саудовскую Аравию и в страны Латинской Америки, сообщает "Общественная служба новостей". Сейчас же поставки приостановили из-за высокого спроса в России.

"Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж", – сказал Дмитриев в интервью для "России 24"