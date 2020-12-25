Россия приостановила поставки лекарства от коронавируса за рубеж

Препарат оказался нужней на родине

Поставки "Авифавира" за границу приостановленны. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

Напомним, "Авифавир" был разработан на основе фавипиравира и стал третьим лекарством, который одобрили в России для амбулаторного лечения коронавируса. 

Позже компания-производитель заявила, что удвоит производство препарата до 200 тысяч упаковок в месяц, часть из которых пошла на продажу за рубеж – к примеру, в Болгарию, Саудовскую Аравию и в страны Латинской Америки, сообщает "Общественная служба новостей". Сейчас же поставки приостановили из-за высокого спроса в России. 

"Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж", – сказал Дмитриев в интервью для "России 24"

Евгения НАГОРСКАЯ

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