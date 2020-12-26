Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 декабря
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 567 человек

В России продолжается борьба с эпидемией коронавируса. Так, за сутки врачи подтвердили диагноз у 29 258 россиян. За все время инфекцией из Китая заразились 3 021 964 жителей страны.

Оперативный штаб сообщил, что в Москве – лидеру по числу заражений – заболели 7480 горожан. В Санкт-Петербурге COVID-19 подхватили 3755 человек. В Московской области положительные тесты на коронавирус сдали 1615 жителей.

Умерли от инфекции 567 пациентов. За все время не смогли справиться с болезнью 54 226 россиян.

Выздоровели за сутки 28 185 человек. За всю эпидемию инфекцию одолели 2 426 439 жителей страны. 

Тем временем на Западе в все большем количестве стран находят новый штамм коронавируса 

Полина ИВАНОВА

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