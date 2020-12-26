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"Спутник V" можно применять людям старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр в эфире "России 24" отметил, что вакцина признана безопасной для тех, кто находится в почтенном возрасте. Он добавил, что клинические испытания показали эффективность данной прививки.
Однако когда россияне старше 60 лет смогут привиться от коронавируса, пока не сообщалось.
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