Прививку признали безопасной для людей пожилого возраста

"Спутник V" можно применять людям старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр в эфире "России 24" отметил, что вакцина признана безопасной для тех, кто находится в почтенном возрасте. Он добавил, что клинические испытания показали эффективность данной прививки.

Однако когда россияне старше 60 лет смогут привиться от коронавируса, пока не сообщалось.