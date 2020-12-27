Жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали 552 человека

За последние 24 часа в России выявили еще 28 284 заболевших. Об этом сообщает столичный оперштаб. Скончались от коронавируса 552 пациента.

Первое место по числу заражений по-прежнему занимает Москва. По данным на 27 декабря зафиксировано 6620 случаев коронавируса. На второй строчке Питер – 3761 заражений. На третьем месте Московская область – 1609 заболевших.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 3 050 248 случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 54 778 человек. Выздоровели – 2 450 829.

Ранее Минздрав признал безопасной вакцинацию от коронавируса для россиян старше 60 лет. При этом когда названные граждане смогут сделать прививку, пока неизвестно.