Когда пожилые москвичи смогут сделать прививку от коронавируса - заявление Собянина

Когда пожилые москвичи смогут сделать прививку от коронавируса - заявление Собянина
Сергей Собянин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
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Вакцина от COVID-19 будет доступна уже с понедельника

Жители столицы в возрасте от 60 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 28 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что пожилые люди входят в группу риска, они тяжелее всего переносят коронавирус. Вакцина является главной защитой во время пандемии. Эксперты оценивают эффективность российского препарата в 95%.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения",

- говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

При этом Собянин подчеркнул, что знает по себе – вакцина "реально работает".

Масштабная вакцинация в Москве стартовала еще в начале декабря. В городе открылись пункты, где можно сделать прививку от коронавируса.  В первых рядах очереди на вакцинацию были медики, педагоги, соцработники – т.е. россияне, которые больше всех рискуют заразиться. Список граждан, которые могут получить бесплатную прививку, постоянно пополняется. С понедельника, 28 декабря, вакцинироваться смогут не только пожилые россияне, но и те, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства, органах правопорядка, работники общепита, занятые в спортивной сфере люди, а также волонтеры и сотрудники религиозных организаций.

Прививочные пункты будут работать и в новогодние праздники.

За прошедшие сутки в столице выявили 6620 случаев коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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