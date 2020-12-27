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Владимир Путин намерен привиться от COVID-19, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, политик ждал, пока завершатся необходимые формальности. Подробности Песков раскрыл в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин". Полный выпуск выйдет сегодня вечером.
"Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей",
– заявил Песков.
Ранее стало известно, когда пожилые москвичи смогут привиться от коронавируса. Вакцина для жителей столицы в возрасте от 60 лет будет доступна с 28 декабря. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
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