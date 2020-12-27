Посол США в России отказался прививаться российской вакциной

Дипломат объяснил свое решение

Американский посол Джон Салливан отказался вакцинироваться российским препаратом "Спутник V". При этом дипломат объяснил свое решение. По его словам, прививаться он не будет лишь потому, что не хочет занимать чье-то место. Об этом говорится в сообщении посольства США в Твиттер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса. Как сообщил представитель Кремля, глава государства ждал, пока завершатся все формальности.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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