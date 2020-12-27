Посол США в России отказался прививаться российской вакциной

Дипломат объяснил свое решение

Американский посол Джон Салливан отказался вакцинироваться российским препаратом "Спутник V". При этом дипломат объяснил свое решение. По его словам, прививаться он не будет лишь потому, что не хочет занимать чье-то место. Об этом говорится в сообщении посольства США в Твиттер.

Ambassador Sullivan thanks @mfa_russia for its offer of a vaccine, however would not want to take a SputnikV dose meant for a Russian citizen. We're grateful that two US vaccines are now approved, and already helping people fight COVID-19 across the EU, UK, Latin America, and US. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса. Как сообщил представитель Кремля, глава государства ждал, пока завершатся все формальности.