Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
698 новости
Те, кто уже вылечился от коронавируса, не защищены от обнаруженного в Великобритании нового штамма инфекции. Об этом заявила биолог Анча Баранова.
Не спасут и выработавшиеся в крови антитела. Все зависит от их типа, отметила специалист.
Переболевшие в первую волну пандемии могут заразиться мутировавшим COVID-19. Опасность для них вполне реальна, предупредила Баранова в беседе с корреспондентом РИА "Новости"..
Ранее сообщалось, в каких странах обнаружили новый штамм коронавируса. Инфекция уже проникла в 16 стран, и закрытие границ может не сдержать ее распространение.
Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли