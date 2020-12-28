Даже если после выздоровления в организме выработались антитела, надежда не заразиться снова очень слабая

Те, кто уже вылечился от коронавируса, не защищены от обнаруженного в Великобритании нового штамма инфекции. Об этом заявила биолог Анча Баранова.

Не спасут и выработавшиеся в крови антитела. Все зависит от их типа, отметила специалист.

Переболевшие в первую волну пандемии могут заразиться мутировавшим COVID-19. Опасность для них вполне реальна, предупредила Баранова в беседе с корреспондентом РИА "Новости"..

Ранее сообщалось, в каких странах обнаружили новый штамм коронавируса. Инфекция уже проникла в 16 стран, и закрытие границ может не сдержать ее распространение.