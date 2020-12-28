Cвежая статистика по коронавирусу в России на 28 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 28 декабря
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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COVID-19 лишил жизни 55 265 человек

В очередной день пандемии, согласно информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились 27 787 жителей нашей страны. Таким образом, число заболевших в целом достигло 3 078 035 россиян.

За сутки в Москве неутешительный диагноз поставили 6 253 горожанам. В Санкт-Петербурге тесты на COVID-19 дали положительный результат у 3 748 человек. А в Подмосковье выявлено дополнительно 1 606 случаев заражения.

Инфекция из Китая стала причиной смерти еще 487 жителей нашей страны. Всего скончались 55 265 россиян.

В течение последнего дня врачи спасли от коронавируса 20 480 человек. С начала эпидемии 2 471 309 пациентов избавились от COVID-19, отмечает  Оперштаб.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении Владимира Путина пройти вакцинацию. По его словам, президент ждал, пока завершатся необходимые формальности.

Также стало известно, когда жители Москвы в возрасте от 60 лет смогут делать прививку от коронавируса. Их начнут записывать на процедуру с понедельника, 28 декабря.

Полина ДОРОЖКИНА

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