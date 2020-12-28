Россиянам не стоит рассчитывать на скорое возвращение к обычной жизни

Академик РАН Владимир Порханов поделился неутешительными прогнозами по поводу мировой эпидемии коронавируса. По мнению ученого, вирус останется с нами еще на четыре года.



Порханов рассказал, что он и его команда внимательно изучают инфекцию COVID-19. В частности, эксперты ознакомились с наработками столичных врачей.

В беседе с изданием "Российская газета" доктор медицинских наук подчеркнул, что вирус останется с нами до того момента, пока не будет выработан коллективный иммунитет под воздействием массовой вакцинации людей.

Специалист также поддержал решение властей ряда регионов отменить предновогодние корпоративы. Порханов напомнил, что места массового скопления людей являются потенциальными очагами распространения опасного заболевания.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что новый, выявленный в Великобритании штамм коронавируса опасен для уже переболевших COVID-19.