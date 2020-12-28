Врачи дали советы пожилым россиянам перед вакцинацией от COVID-19

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Не сразу и не всем людям старше 60 лет сделают прививку

Прежде чем записываться на вакцинацию, пожилым нужно соблюдать некоторые условия. О них рассказали врачи.

Сначала необходимо убедиться в том, что все хронические заболевания ослабели. Если же произошло обострение хотя бы одного из таких недугов, делать прививку не следует, отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.  

Категорически запрещена вакцинация и в том случае, если пожилой человек занемог. В частности, у него диагностировали ОРВИ, добавил медик.

Нельзя выпивать за три дня до и столько же времени после вакцинации. Также следует по-прежнему носить средства защиты, соблюдать положенную дистанцию и не посещать места, где собирается много народу, отметил вирусолог и инфекционист Николай Малышев в беседе с корреспондентом URA.RU.

Россияне старше 60 лет не должны бояться, так как, соблюдая указанные правила, особо не рискуют, подчеркнул специалист. 

Ранее сообщалось о затяжном периоде коронавирусной пандемии. Опасная инфекция никуда не денется еще целых четыре года, предупредил академик РАН Владимир Порханов.

С 28 декабря у москвичей в возрасте от 60 лет появилась возможность записаться на вакцинацию от  COVID-19 .

Полина ДОРОЖКИНА

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