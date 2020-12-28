Новая мутация коронавируса добралась до границы с Россией

Новая мутация коронавируса добралась до границы с Россией
Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
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Британский штамм COVID-19 обнаружили в Финляндии

Мутировавший коронавирус, впервые выявленный в Великобритании, нашли еще в одной стране. Первый пациент заразился в финском районе Кюменлааксо, который граничит с российским Выборгом. Об этом сообщили западные СМИ.

Носитель нового штамма прибыл в Финляндию из Великобритании на Рождество. Инфекцию выявили 24-25 декабря. Местный департамент здравоохранения начал отслеживать цепочку заражения, чтобы остановить распространение COVID-19, передает Kouvolan Sanomat.

Британский штамм коронавируса, более заразный и опасный, зафиксировали уже более чем в 15 государствах. В их числе оказались также граничащие с нашей страной Китай и Украина. Страны ЕС тут же решили прекратить транспортное сообщение с Великобританией, но врачи считают, что от распространения новой мутации не спасут даже закрытые границы.

Новый коронавирус дети и подростки будут переносить тяжелее, хотя ранее считалось, что для многих из них инфекция проходит бессимптомно. Кроме того, заразиться им смогут даже те, кто уже переболел COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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