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В Ленинградской области введут комендантский час на время зимних каникул. Решение принял губернатор Александр Дрозденко, подписав постановление.
Ограничения коснутся несовершеннолетних жителей региона. С 30 декабря по 10 января им запретят находиться на улице, в торговых центрах, транспорте и других общественных местах без сопровождения родителей с 21:00 до 06:00. Об этом сообщается на сайте Правительства Ленобласти.
Меры властями региона были приняты с целью снизить распространение коронавируса.
Напомним, что Санкт-Петербург занимает второе место по числу заражений инфекцией. За последние сутки в городе выявили 3761 новых случаев.
Кроме того, на границе с Выборгом обнаружили первого человека, подхватившего новый опасный штамм COVID-19.
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