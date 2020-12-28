В Ленобласти введут комендантский час на новогодние праздники

продолжениеВ Подмосковье началась вакцинация от коронавируса для пожилых
Подросткам запретят выходить из дома по ночам

В Ленинградской области введут комендантский час на время зимних каникул. Решение принял губернатор Александр Дрозденко, подписав постановление.

Ограничения коснутся несовершеннолетних жителей региона. С 30 декабря по 10 января им запретят находиться на улице, в торговых центрах, транспорте и других общественных местах без сопровождения родителей с 21:00 до 06:00. Об этом сообщается на сайте Правительства Ленобласти.

Меры властями региона были приняты с целью снизить распространение коронавируса.

Напомним, что Санкт-Петербург занимает второе место по числу заражений инфекцией. За последние сутки в городе выявили 3761 новых случаев.

Кроме того, на границе с Выборгом обнаружили первого человека, подхватившего новый опасный штамм COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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