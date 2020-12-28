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В Московской области открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан от 60 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По ее словам, в Подмосковье работают все 94 пункта, где можно сделать прививку, передает РИАМО.
В регион поступило почти 16 тыс. доз препарата от коронавируса, и еще около 3 тыс. из них не использованы. Кроме того, в январе ожидается поставка еще 80 тыс., сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее врачи рассказали, кому из пожилых людей прививку от COVID-19 делать нельзя.
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