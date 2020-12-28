В Подмосковье началась вакцинация от коронавируса для пожилых

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Жители региона могут сделать прививку в 94 пунктах

В Московской области открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан от 60 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, в Подмосковье работают все 94 пункта, где можно сделать прививку, передает РИАМО.

В регион поступило почти 16 тыс. доз препарата от коронавируса, и еще около 3 тыс. из них не использованы. Кроме того, в январе ожидается поставка еще 80 тыс., сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее врачи рассказали, кому из пожилых людей прививку от COVID-19 делать нельзя.

Карина СИРАЗОВА

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