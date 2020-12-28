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Жители Московской области не смогут сделать прививку от коронавируса 1 и 7 января. О приостановке вакцинации предупредил губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона заявил на совещании, что несмотря на праздники, в Подмосковье будут работать пункты, где у граждан будет возможность поставить прививку. Исключением станут лишь два дня.
Воробьев также обратил внимание на работу сайта Госуслуг. Он подчеркнул, портал должен быть понятен для всех жителей региона, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сегодня в регионе также открылась запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых людей.
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