За минувшие сутки в регионе нашли 1606 новых пациентов с COVID-19

Оперштаб назвал подмосковные города с наибольшим числом зараженных коронавирусом.

На первом месте оказался Красногорск с 185 новыми пациентами. Следом идет Королев – за сутки в городе выявили еще 164 случая COVID-19. Замыкает тройку лидеров Мытищи с 112 заболевшими, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Непростая эпидемиологическая ситуация также в Сергиевом Посаде, Люберцах, Одинцове и Дмитрове. Всего к утру 28 декабря больных коронавирусом стало на 1606 человек больше, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, как будет проходить вакцинация в новогодние праздники.