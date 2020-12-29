От смертельной болезни удалось избавиться уже 2 496 183 жителям нашей страны

Борьба со второй волной пандемии в России продолжается. За сутки инфекцию диагностировали еще у 27 002 человек. В общей сложности, за время эпидемии коронавирусом заразились 3 105 037 соотечественников, сказано в последнем отчете экспертов оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Первую строчку по большему числу заболевших за сутки – 5 641 – занимает по-прежнему Москва. Второе место по антирекорду удерживает Питер, где инфекцию подцепили еще 3 757 горожан. В Московской области, которая все так же закрывает топ-3, еще у 1 547 жителей обнаружили COVID-19.

Число погибших от заразы в последний день выросло на 562 человека. За все время эпидемии коронавирус погубил 55 827 россиян.

При этом за сутки выздоровели 24 874 зараженных ранее. С начала распространения COVID-19 спаслись от тяжелой болезни, по данным Оперштаба, 2 496 183 жителя нашей страны.

Накануне были названы города Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу. В топ-5 антирейтинга вошли Красногорск, Королев, Мытищи, Сергиев Посад и Люберцы.

Также стало известно, что мутировавший коронавирус, впервые выявленный в Великобритании, нашли в еще в одной стране. Первый пациент заразился в финском районе Кюменлааксо, который граничит с российским городом Выборгом.