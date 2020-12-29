Белорусов начнут вакцинировать "Спутником V"

Препарат уже прибыл на территорию Республики

Белоруссия станет первой страной после России, которая начнет использование разработанного нашими учеными средства для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как отмечает РИА "Новости", первая партия вакцины "Спутник V" уже прибыла на территорию Белоруссии.

К слову, недавно на Украине раскрыли причину отказа от российской вакцины против COVID-19.

Ольга ФЕДОРОВА

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