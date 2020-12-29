Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
698 новости
Белоруссия станет первой страной после России, которая
начнет использование разработанного нашими учеными средства для вакцинации от
коронавирусной инфекции.
Как отмечает РИА "Новости", первая партия вакцины "Спутник V" уже прибыла на территорию Белоруссии.
К слову, недавно на Украине раскрыли причину отказа от российской вакцины против COVID-19.
Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли