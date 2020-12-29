Эпидемия в России пойдет на спад после вакцинации 60% населения

Стало известно, сколько времени держится иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Этот срок указала глава Роспотребнадзора.

По словам Анны Поповой, защитные силы организма точно действуют в течение полугода. Так и должно быть после вакцинации, отметила специалист.

Чтобы остановить эпидемию в нашей стране, нужно массово делать прививки. Ситуация улучшится, когда процедуру пройдут не менее 60% граждан, сообщила главный санитарный врач радиостанции "Вести ФМ".

Ранее сообщалось, что при заражении COVID-19 болезнь будет протекать легко, если применить однокомпонентную "лайт-вакцину". Это первый компонент "Спутника V", и прививка ею будет полной, если через три месяца добавить второй.

Ранее добровольцы, первыми прошедшие вакцинацию, рассказали о явной пользе "Спутника V". По их словам, препарат на самом деле способствует выработке в организме антител и тем самым укрепляет иммунитет.