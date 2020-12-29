Повреждение сосудов влияет на здоровье других органов

Для некоторый переболевших коронавирусом пациентов болезнь не проходит бесследно, особенно если ее течение было тяжелым. Какое последствие COVID-19 сокращает жизнь, рассказал врач Владислав Жемчугов.

Инфекционист объяснил, что инфекция повреждает сосуды, в том числе и крупные, которые питают все остальные. "На стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически определяет срок жизни человека", – поделился специалист с URA.RU.

По словам Жемчугова, повреждение сосудов влияет на состояние почек, печени, сердца, мозга или нервной системы, передает "Общественная служба новостей".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько сохраняется иммунитет у перенесших коронавирус людей.