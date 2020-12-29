Чтобы сбить волну роста заболеваемости коронавирусом, паузу нужно продлить

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что каникулы в школах Москвы продлили на неделю. Школьники с 1 по 11 класс будут отдыхать до 17 января 2021 года.

Длинные каникулы также будут в колледжах, учреждениях допобразования детей и спортивных школах, подведомственных столичному правительству.

"...11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше – не менее двух недель",

– говорится в обращении Собянина на официальном сайте.