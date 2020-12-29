Каникулы в школах Москвы продлили - заявление Собянина

Каникулы в школах Москвы продлили - заявление Собянина
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чтобы сбить волну роста заболеваемости коронавирусом, паузу нужно продлить

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что каникулы в школах Москвы продлили на неделю. Школьники с 1 по 11 класс будут отдыхать до 17 января 2021 года.

Длинные каникулы также будут в колледжах, учреждениях допобразования детей и спортивных школах, подведомственных столичному правительству.

"...11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше – не менее двух недель",

говорится в обращении Собянина на официальном сайте.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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