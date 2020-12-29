Коронавирусные ограничения в Москве: что нужно знать

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Софья Сандурская
Фото: Агентство городских новостей «Москва» Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Какие меры приняли власти столицы к Новому году - в материале "Утро.ру"

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Решение коснется лишь отдельных категорий москвичей.

Послабление от властей на Новый год

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

Москвичам снова предоставят право на пользование общественным транспортом на льготной основе. Однако речь идет лишь о тех категориях граждан, которые прошли вакцинацию с помощью коронавирусной инфекции.

Кто может рассчитывать на бесплатный транспорт

 Фото: Агентство городских новостей «Москва» 

Речь идет о жителях столицы "старшего возраста", студентах старше 18 лет и тех жителях Москвы, которые страдают хроническими заболеваниями. Через две недели после повторного прививания власти разблокируют их соцкарты, позволяющие пользоваться общественным транспортом.

Продление каникул

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в городском правительстве рассчитывают на некоторое снижение темпов распространения COVID-19 из-за новогодних праздников, так как в этот период учащиеся будут сидеть дома. Однако, отметил Собянин, 11-дневного периода явно недостаточно – московским школьникам продлили каникулы до 17 января. Речь идет о колледжах, учреждениях допобразования и спортивных школах.

Расширение перечня отраслей для вакцинации

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Софья Сандурская

Мэрия расширила список граждан, которые могут пройти вакцинацию. С 30 декабря в Москве открывается запись для сотрудников строительных комплексов, а также учащихся колледжей и высших учебных заведений, чей возраст старше 18 лет.

Могут ли привиться школьники?

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Пока что Минздрав не дал разрешение на проведение вакцинации для несовершеннолетних. В настоящее время привиться могут, помимо вышеуказанных категорий, те жители столицы, которые страдают хроническими заболеваниями и получившие предписание о соблюдении амбулаторного режима, о чем градоначальник написал в своем блоге.

Напомним, вакцинация для жителей столиц от 60 лет началась 28 декабря.


Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
Россияне как подопытные кролики. Боже к чему Вы пришли!!!!!!!!!!!!!
натрись салом и ты в безопасности!
Гость
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Есть леший, домовой, вагонный, а этот бордюрный
Александр
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Вопрос г-ну Собянину. Если человек уже переболел короновирусом, да ещё в тяжёлой форме, зачем и от чего его прививать? Однако, льготного проезда лишат, если не сделать прививку. Брат моего отца, мой дядя, будучи спортсменом без вредных привычек, умер после прививки от гриппа в 52 года, переболев гриппом не задолго до прививочной компании. Может стоит подумать прежде чем что-то делать с людьми.
Гость
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Россияне как подопытные кролики. Боже к чему Вы пришли!!!!!!!!!!!!!
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