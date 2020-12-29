Какие меры приняли власти столицы к Новому году - в материале "Утро.ру"

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Решение коснется лишь отдельных категорий москвичей.

Послабление от властей на Новый год

Москвичам снова предоставят право на пользование общественным транспортом на льготной основе. Однако речь идет лишь о тех категориях граждан, которые прошли вакцинацию с помощью коронавирусной инфекции.

Кто может рассчитывать на бесплатный транспорт





Речь идет о жителях столицы "старшего возраста", студентах старше 18 лет и тех жителях Москвы, которые страдают хроническими заболеваниями. Через две недели после повторного прививания власти разблокируют их соцкарты, позволяющие пользоваться общественным транспортом.

Продление каникул

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в городском правительстве рассчитывают на некоторое снижение темпов распространения COVID-19 из-за новогодних праздников, так как в этот период учащиеся будут сидеть дома. Однако, отметил Собянин, 11-дневного периода явно недостаточно – московским школьникам продлили каникулы до 17 января. Речь идет о колледжах, учреждениях допобразования и спортивных школах.

Расширение перечня отраслей для вакцинации

Мэрия расширила список граждан, которые могут пройти вакцинацию. С 30 декабря в Москве открывается запись для сотрудников строительных комплексов, а также учащихся колледжей и высших учебных заведений, чей возраст старше 18 лет.

Могут ли привиться школьники?

Пока что Минздрав не дал разрешение на проведение вакцинации для несовершеннолетних. В настоящее время привиться могут, помимо вышеуказанных категорий, те жители столицы, которые страдают хроническими заболеваниями и получившие предписание о соблюдении амбулаторного режима, о чем градоначальник написал в своем блоге.

Напомним, вакцинация для жителей столиц от 60 лет началась 28 декабря.



