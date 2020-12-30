Cвежая статистика по коронавирусу в России на 30 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 30 декабря
Фото: АГН Москва
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Опасная инфекция унесла жизни 56 426 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о ситуации с пандемией в России. По его данным, в течение последнего дня выявлено 26 513 случаев заражения. С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 3 131 550 жителей нашей страны.

В Москве COVID-19 диагностировали еще у 5 105 горожан. На 3 764  россиян стало больше инфицированных в Санкт-Петербурге. В Московской области заболевших прибыло на 1 608 человек.

За сутки скончались 599 жителей нашей страны. В целом коронавирус стал причиной смерти 56 426 россиян. 

Еще 29 235 человек выздоровели. Полностью излечились от COVID-19, как информирует Оперштаб, 2 525 418 пациентов.

Накануне стало известно об опасном последствии заражения коронавирусом. Инфекция повреждает сосуды, в том числе крупные, которые питают все остальные, и мелкие на стенке аорты, состояние которых фактически определяет срок жизни человека.

Кроме того, был назван срок действия иммунитета у переболевших COVID-19. Установлено, что защитные силы организма точно действуют в течение шести месяцев.

Полина ДОРОЖКИНА

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