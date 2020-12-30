В России начнут выдавать ковидные паспорта: назван срок

В документах проставят отметки о прохождении вакцинации

В России начнут выдавать ковидные паспорта. Такое станет реальностью в 2021 году, уточнил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Это будут документы, в которых появятся отметки о прохождении противокоронавирусной вакцинации. Они могут стать необходимыми при перелетах и поездках за границу, пояснил специалист телеканалу "Россия 24".

Такие паспорта, по его словам, уже вводятся в некоторых странах. В одних они появятся скоро, в других – попозже, а у нас уже в следующем году и станут нормой.

Глава РФПИ отметил, что россияне испытывают тревогу по отношению к новым видам документов. Однако удостоверения личности отметкой о прививке указывают, что их владельцы меньше опасны для окружающих, подчеркнул Дмитриев, передает URA.RU.    

Ранее о введении коронавирусных паспортов заговорили во Всемирной организации здравоохранения. там инициативу не поддержали, отметив, что подобные документы, так же, как тестирование в аэропортах, не являются эффективными мерами по предупреждению передачи коронавируса через границы.

Полина ДОРОЖКИНА

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