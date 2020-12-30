Названо главное условие окончания пандемии коронавируса

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Ковид вряд ли удастся победить в 2021 году, считает эксперт

Окончания пандемии коронавируса следует ждать лишь тогда, когда переболеет 60% россиян, уверен новосибирский вирусолог Сергей Нетесов.

Эксперт подчеркнул, на данный момент COVID-19 был выявлен примерно у 3 миллионов россиян. Однако антител, скорее всего, имеют ещё 30 млн, это связанно с особенностью коронавируса, которая заключается в том, что антитела появляются лишь спустя две недели, после того, как человек переболел бессимптомно.

Ситуацию может улучшить вакцина, пишет РИА ФАН.

"Если добавить вакцину, все будет зависеть от того, за какое время мы привьем 2/3 населения. Успеем за год – эпидемия заглохнет", – добавил Нестеров в интервью СУНЦ НГУ. 

Но ожидать окончания пандемии в 2021 году все-таки не стоит. Отдельные "вспышки" все же останутся, но массовость начнет со временем угасать.

Ранее были названы сроки появления ковидных паспортов в России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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