В Подмосковье названы города с наихудшей ситуацией по коронавирусу

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За минувшие сутки в регионе было выявлено 1608 новых заболевших

Оперативный штаб назвал города Подмосковья с наибольшим числом инфицированных коронавирусом.

Так, лидером по числу заболевших стал Сергиев Посад, где за сутки было выявлено 134 новых случая. Далее следует Одинцово – 95 заболевших. В Красногорске ситуация не намного лучше – 88 новых инфицированных, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Непростая ситуация также в Балашихе, Королеве, Люберцах и Раменском округе, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего было выявлено 1608 случаев заболевания. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса для пожилых людей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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