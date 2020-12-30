За минувшие сутки в регионе было выявлено 1608 новых заболевших

Оперативный штаб назвал города Подмосковья с наибольшим числом инфицированных коронавирусом.

Так, лидером по числу заболевших стал Сергиев Посад, где за сутки было выявлено 134 новых случая. Далее следует Одинцово – 95 заболевших. В Красногорске ситуация не намного лучше – 88 новых инфицированных, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Непростая ситуация также в Балашихе, Королеве, Люберцах и Раменском округе, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего было выявлено 1608 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса для пожилых людей.