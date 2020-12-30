Что нужно знать о вакцинации против коронавируса: подробности

Ответы на главные вопросы москвичей о порядке прохождения процедуры - в материале "Утро.ру"

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в декабре. В настоящее время в Москве работает 70 прививочных пунктов, которые будут принимать пациентов и в праздничные дни.

Могут ли прививаться переболевшие коронавирусом?

Такая возможность предусмотрена, так как запрета на вакцинацию для тех, кто переболел COVID-19, нет. При отсутствии противопоказаний можно сделать прививку. С момента заболевания инфекцией должен пройти срок, превышающий 14 дней. Стоит помнить и о том, что вакцинация проводится пока что для отдельных категорий горожан.

Причины для отказа в вакцинации

Это возраст младше 18 лет, отсутствие полиса ОМС, а также работа во всех категориях, кроме тех, которые включены в список вакцинации. Отказом может стать и наличие болезней ОРВИ, а также прививок, совершенных за последний 30-дневный период, беременность и вскармливание грудного младенца.

Когда откроют вакцинацию для всех жителей столицы?

Вакцинация расширяется сразу же после поступления новых доз. В первую очередь власти Москвы отдают предпочтение группам риска. При достаточном пополнении запасов вакцинацию может пройти любой желающий.

Как прививаться тем, кто получил плацебо во время клинических испытаний вакцины?

Пока что участники проведенных исследований не могут пройти общую вакцинацию. После завершения исследований и публикации итогов те, кто получил плацебо, смогут сделать прививку в приоритетном порядке.

Влияет ли вакцина на здоровье людей от 65 лет?

"Спутник V" уже прошел две стадии клинических испытаний. Серьезные побочные эффекты отсутствуют, а компетентные ведомства контролируют качество препарата и соответствие предъявляемым требованиям. Стоит помнить и о том, что наличие антител вовсе не является причиной для отказа в вакцинации.

Подробная информация доступна по ссылке на сайте mos.ru.