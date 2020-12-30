Пекин всячески способствует популяризации теорий о мировом распространении и появлении инфекции, считают журналисты

Агентство Associated Press опубликовало исследование, в котором заявляется о попытке властей Китая засекретить происхождение SARS-CoV-2, который привел к мировой пандемии. По информациии источника, Пекин тщательно контролирует любые исследования, направленные на выяснение происхождения вируса, ограничивая публикации и способствуя распространению теорий о том, что инфекция получила широкий охват не только в пределах Китая.

По мнению авторов, Китай активно выдает многотысячные гранты для специалистов, которые изучают происхождение вируса на юге страны. Речь идет об экспертах, связанных с военными ведомствами. Однако правительство следит за результатами, требуя согласования публикаций любой информации при одобрении целевой группы, действующей под контролем кабмина и прямым приказом Си Цзиньпина.

Как отмечает источник, само расследование основано на информации, которая получена после беседы с учеными, официальными представителями и неких утечках документов правительства КНР. В Associated Press заявляют, что недавно власти КНР решили конфисковать образцы, полученные после сбора специалистами образцов из пещер, населенных летучими мышами, которые являются носителями вируса, схожего с SARS-CoV-2. А сотрудники службы безопасности республики в штатском занимались слежкой американских журналистов, отказав им в просьбе на въезд в регион, в пределах которого располагается указанная пещера.

По информации агентства, в начале 2020 года в КНР были введены процедуры для утверждения публикаций о коронавирусе. По другим же данным, утверждает издание, в Китае запретили передачу любой информации, связанной с инфекцией, для сторонних организаций и отдельных лиц.

В МИД Китая заявили, отвечая на запрос журналистов, что коронавирус выявили во многих странах мира, а специалисты должны проводить исследования на глобальном уровне.

"Мы искали, но не нашли", – приводит AP заявление китайского вирусолога Чжана Юнчжэня.

Ранее глава Евразийского Аналитического клуба Николай Мендкович обвинил США в проведении экспериментов над летучими мышами для создания новых типов инфекций, опасных для человека.